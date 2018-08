Cum se apără Ilie Năstase după acuzațiile lui Brigitte

Brigitte Sfăt a anunțat că își reface viața și a plecat într-o vacanță în Turcia, alături de noul iubit, moment în care actualul ei soț, Ilie Năstase, a luat foc! Acesta a fost acuzat de Brigitte și reclamat la poliție pentru faptul că ar fi intrat pe geam în casa ei din județul Ilfov, de unde ar fi luat o cheie de la o casă de vacanță, dar și mai multe genți cu haine.

“…Faptul că mi s-au sustras bunuri din locuința proprie dobândită după semnarea partajului și care îmi aparține EXCLUSIV, nu este lucrul care mă deranjează, ba mai mult, îmi dau seama că din punctul dânsului de vedere, valoarea relației noastre a constat în 9 perechi de pantofi Valentino, 4 genți foarte renumite și câteva tablouri cu semnătură. Ceea ce mi se pare de neiertat și nu pot admite, este faptul că o femeie de 50 de ani, a fost terorizată și a îndurat un adevărat calvar psihic, această suferind un atac de panică, fiind nevoie de intervenția echipajului de urgență.

Faptul că în lipsa mea (eu aflându-mă în Turcia) s-a intrat în casă, sărindu-se gardul, și apoi pe geam, este șocant să se întâmple incă în 2018. Mai ales atunci când toate acestea sunt din partea persoanei cu care ai impărtit cele mai frumoase momente timp de 7 ani.... ”, a fost declarația lui Brigitte Sfat, postată pe contul sau de socializare.

Ilie Năstase, în schimb, se apără, recunoaște că a mers în casa cumpărată de el pentru soția lui, din care a luat toate lucrurile pe care tot el i le-a dăruit. Fostul tenisman pare foarte relaxat și adaugă că nu există nicio plângere pe numele lui la poliție.

“Eu am intrat în casa mea, pe care i-am cumpărat-o eu. Nu este vreo plângere la poliție din partea nimănui, așa cum se zice. Știu că plângerea se face în scris, ea este plecată acum în Turcia, cu altul, deci nu are cum să facă acest lucru. Nu am mai vorbit deloc cu ea, după cele întâmplate. Eu m-am dus în casă să îi iau toate lucrurile pe care eu i le-am cumpărat, nu altceva: gențile, parfumurile, toate alea eu i le-am cumpărat. Mă pregătesc să plec zece zile în Italia, pentru că am treabă, ăsta este concediul meu. Nu știu dacă mai există vreo cale de impăcare cu Brigitte, nu știu ce să zic, nu mai înțeleg nimic, nici pe Brigitte nu o înțeleg. Menajera de ce să se sperie? Mă cunoștea, eu veneam în fiecare seară pe acolo”, a declarat Ilie Năstase, pentru Click!.

