Un nou scandal marca Ilie Năstase! Este reclamat la Poliție chiar de Brigitte

Ilie Năstase este din nou implicat într-un scandal. El este acuzat că a intrat în casa fostei soţii și a plecat cu 9 perechi de pantofi, 4 genți și câteva tablouri. Brigitte Sfăt îl acuză că "a terorizat o femeie de 50 de ani!"

Un nou scandal între Ilie Năstase şi fosta sa soţie, Brigitte Sfăt, a ajuns la Poliţie. Fostul jucător de tenis a intrat marţi în casa acesteia şi a plecat cu mai multe genţi în care şi-a luat câteva lucruri. În casă era o îngrijitoare, femeia având nevoie de intervenţia medicilor.

Brigitte Sfăt a postat un mesaj pe contul de facebook, în care explică ce s-a întâmplat şi îi aduce acuze grave lui Nasty: "Pentru ca astazi in presa au aparut foarte multe versiuni a incidentului petrecut in casa mea din Pipera, doresc sa dau urmatoarele lamuriri:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Faptul ca mi s au sustras bunuri din locuinta proprie dobandita dupa semnarea partajului si care imi apartine EXCLUSIV, nu este lucrul care ma deranjeaza, ba mai mult, imi dau seama ca din punctul dansului de vedere ,valoarea relatiei noastre a constat in 9 perechi de pantofi Valentino, 4 genti foarte renumite si cateva tablouri cu semnatura.

Ceea ce mi se pare de neiertat si nu pot admite, este faptul ca o femeie de 50 de ani, a fost terorizata si a indurat un adevarat calvar psihic, aceasta suferind un atac de panica, fiind nevoie de interventia echipajului de urgenta.

Faptul ca in lipsa mea ( eu aflandu ma in Turcia) s a intrat in casa sarindu-se gardul si apoi pe geam, este socant sa se intample inca in 2018.

Mai ales atunci cand toate acestea sunt din partea persoanei cu care ai impartit cele mai frumoase momente timp de 7 ani..."

sursa: dcnews.ro