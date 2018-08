Black Eyed Peas: "Am căutat iubirea şi am găsit-o chiar aici, în România" - VIDEO

Trupa americană Black Eyed Peas a făcut un adevărat spectacol pe Cluj Arena, în ultima seară de Untold. Răsplătiţi de-a lungul timpului cu mai multe discuri de platină şi cu nu mai puţin de şase premii Grammy, au demonstrat că formează o formaţie de top, chiar şi după plecarea solistei Fergie.

Zeci de mii de fani au luat cu asalt stadionul din Cluj pentru a-i urmări live pe cei de la Black Eyed Peas. Aflaţi într-o formă de zile mari, rapperii americani au cucerit publicul încă de la primele acorduri. Hiturile cu care au cucerit topurile, „Where is the love?”, „I gotta feeling”, „Rock that body” şi „Let’s get it started” au fost excelent primite de public. Membrii trupei au comunicat permanent cu fanii, transmiţându-le câteva mesaje, fiecare dintre acestea fiind primite cu ovaţii.„Voi ne-aţi amintit pentru ce facem ceea ce facem. Am căutat iubirea şi am găsit-o chiar aici, în România”, a fost declaraţia de dragoste a serii.

sursa: adevarul.ro