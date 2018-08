Cine o înlocuiește pe Bianca Drăgușanu la Kanal D

Te vreau lângă mine își schimbă prezentatorul, din nou. Bianca Drăgușanu a încheiat colaborarea cu emisiunea de dating de pe Kanal D, după ce a decis să se „dedice proiectelor personale și fetiței sale”.

Următoarea la rând este Andreea Mantea, co-prezentatoare a emisiunii WowBiz, până acum.

Andreea Mantea: „Primesc cu bratele deschise aceasta noua provocare. Sunt foarte fericita si de abia astept sa iau parte din acest proiect care imi este atat de drag si cred eu ca mi se potriveste manusa. Va fi o experienta minunata, pe care am mai trait-o, atunci cand am moderat o alta emisiune matrimoniala, asa ca nu imi ramane decat sa imi controlez emotiile si sa fiu alaturi de concurentii care vor veni in platoul <Te vreau langa mine> pentru a-si gasi dragostea. Acum sunt in vacanta, imi incarc bateriile pentru a reveni cu forte proaspete. Abia astept sa ne reintalnim pe micul ecran!”

sursa: paginademedia.ro