Mădălin Ionescu a zăcut după ce a mâncat pepene

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu a avut un weekend de coșmar. Acesta s-a intoxicat după ce a mâncat pepene cumpărat din piață.

Mădălin Ionescu a zăcut la pat după ce a mâncat dintr-un pepene pe care l-a cumpărat de la piață. A avut dureri de stomac și vărsături. Și nu doar el, ci și partenera sa de viață, Cristina Șișcanu, și soacra lui.

„Sunt praf !!! De cinci ore zac! Vărsături non stop! Asta după ce am mâncat dintr-un pepene achiziționat din piață! Este incredibil! Am ajuns să mâncăm pepeni cu aromă de pepene! Ce bagă producătorii în ei? Este a două oară când pătesc așa ceva ! Prima dată am crezut că este o întâmplare… Culmea, vânzătorii au fost diferiți, dar simptomele sunt aceleași! Acum îmi este, însă, mult mai rău!…Nu am mâncat nici măcar o felie!", spune M[d[lin pe Instagram.

Ulterior, Mădălin Ionescu s-a simțit ceva mai bine și a afirmat că s-a „dres” după starea de rău pe care a avut-o cu o afinată.