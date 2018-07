Prahovean premiat la un festival internațional de film

Un prahovean a câștigat premiul pentru debut la un festival de film internațional.

Este vorba Gheorghe Marian Neguțu, 30 de ani, care a obținut premiul pentru debut în animație (Best First Animation) la Balkan Film and Food Festival.

Concursul s-a desfășurat în perioada 2-7 iulie în Pogradec, Albania.

Tânărul prahovean a fost singurul român care s-a întors acasă cu un trofeu.

Vom reveni cu detalii.