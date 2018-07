La Festivalul Medieval din Ploiești este promovat concertul unei trupe care nu există :) VIDEO

În clipul de promovare al Festivalului Medieval de la Ploiești este promovată o trupă care nu există. Numele celei care va urca pe scenă a fost pocit de organizatori.

Organizarea Festivalului Medieval de la Ploiești a revenit firmei Raul Event din Brașov, în urma unei licitații pe care patronul unei firme concurente o consideră trucată.

Citește, pe larg, povestea, aici: Scandal cât Casa Albă la Primăria Ploiești din cauza Festivalului Medieval

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Astăzi, primarul Dobre a reacționat și a anunțat că-l va da în judecată pe cel care i-a adus prejudicii de imagine (Detalii și VIDEO AICI)

Clipul de promovare al festivalului, în care sunt enumerate trupele care vor concerta la Ploiești, conține însă o eroare de scriere și pronunție.

Astfel, Robin and the Backstabbers a fost ”botezată” de realizatorii materialului video drept ”Robin & The Backsteppers” :)

VIDEO (sursa: telegrama.ro)