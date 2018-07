Doroftei junior, marcat de un incident din copilărie: ”Mă macină și acum...”

Invitat la Antena Stars, Adrian Doroftei, fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, a dezvăluit o amintire din copilărie care îl macină și acum.

El a povestit că, într-un moment de neatenție, sora lui a căzut de la balcon în piscină. Deși ea nu-i reproșează acest lucru, el se simte în continuare vinovat.

"Când mă gândesc al copilărie am o singură amintire şi un singur regret legat de responsabilitatea mea din copilărie: am lăsat uşa deschisă la balcon când aveam 8 sau 9 ani şi sora mea mai mică a ieşit pe balcon şi a căzut în piscină şi nu am observat.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Era foarte mică, avea 2 ani şi ceva. Am avut noroc că am... m-a bântuit toată viaţa, chiar dacă sora mea mai mică, şi în momentul de faţă, îmi mulţumeşte că am salvat-o, simt cumva că a fost vina mea. (...)

Nu îmi aduc aminte să fi fost la meciurile tatălui meu. Cred că o dată sau de 2 ori s-a întâmplat să le urmăresc pe ascuns. Mama nu ştie nici până în momentul de faţă. Nu m-a traumatizat în vreun fel, dar cumva înţeleg frica mamei mele de a mă expune fenomenului, fiind mic se poate să nu înţelegi", a declarat Doroftei jr.

sursa: click.ro