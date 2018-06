Fostul baschetbalist Dennis Rodman a plâns la summit-ul Trump-Kim

A fost descris drept cel mai important eveniment diplomatic al secolului XXI, însă pentru fostul baschetbalist Dennis Rodman întâlnirea dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost un moment frumos, între doi buni prieteni, scrie CNN.

Rodman era vizibil emoţionat în cursul întâlnirii istorice dintre Donald Trump şi Kim Jong-Un. Fostul jucător al echipei Chicago Bulls, prieten al liderului de la Phenian şi susţinător al preşedintelui Statelor Unite, a oferit un interviu mai special postului CNN Singapore.Cu o șapcă roșie pe care scria „Make America Great Again” (n.r. „Să facem America grozavă din nou”), emblematică pentru campania lui Trump, Dennis Rodman a declarat că: „Este o zi grozavă. Iar eu sunt martor. Sunt atât de fericit”, a spus acesta.

Rodman, care se consideră artizanul acestei întâlniri, de neimaginat în urmă cu câteva luni, era cu ochii plini de lacrimi în momentul în care cei doi conducători au schimbat câteva cuvinte, înainte de intrarea în hotelul Capella, unde a avut loc summitul.

“Este incredibil, este incredibil. Atunci când am spus aceste lucruri, după ce m-am întors acasă am primit numeroase ameninţări cu moartea... şi am crezut în Coreea de Nord şi nici nu am putut nici măcar să mă duc acasă. Am fost nevoit să mă ascund zile întregi, nu am putut nici măcar să mă întorc acasă”, a afirmat fostul baschetbalist.

Rodman, care l-a lăudat în mod repetat pe Trump pentru deschiderea lui față de Coreea de Nord, a spus că a fost în trecut amenințat pentru că a apărat cauza acestei națiuni.

