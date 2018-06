Sebastian, românul milionar în dolari la 19 ani

Sebastian Dobrincu are 19 ani și a înfiinţat, în SUA, o firmă care sincronizează platformele de social media, aceasta înregistrând un milion de dolari cifră de afaceri.

Aventura sa ca programator a început la vârsta de 8 ani, când a fost fascinat de un fişier cu coduri care generau un joc de calculator, a declarat el la Cluj-Napoca, la Techsylvania, eveniment de IT. La 11 ani, Sebastian a avut deja primul job plătit, după ce a intrat în legătură cu cel mai mare dealer din SUA de yacht-uri şi bărci, pe care l-a ajutat să îşi facă un site.

În urmă cu doi, în timp ce se afla la New York, unde locuieşte şi în prezent, tânărul a avut o idee de milioane pe care a şi pus-o în practică înfiinţând firma Storyheap, care sincronizează rețelele de social media şi care are 14 angajaţi. „Mă plimbam pe stradă şi lângă mine era un grup de fete, toate erau pe telefoanele mobile, iar una dintre ele s-a plâns că îi era foarte greu să managerieze postările între diferitele platforme de social media, să le sincronizeze. M-am gândit că dacă pentru utilizatorul de rând este greu, atunci cum este pentru agenţii sau branduri? Mi-am contactat un prieten care avea o agenţie de marketing, am întrebat dacă sincronizarea paltformelor de social media este o problemă pentru ei, şi mi-a confirmat că de când apăruse formatul story pierdeau timp sincronizând postările între Instagram şi Snapchat”, a spus Sebastian.

Storyheap are ca şi clienţi, printre alţii, casa de producţie Universal Studios, care manageriază artişti americani din industria muzicală, în condiţiile în care aceştia trebuie să fie prezenţi activ pe social media, precum Selena Gomez, Kevin Hart, Justin Bieber.

„Ideea iniţială a fost să reuşim să sincronizăm conţinutul tuturor platformelor, iar cu timpul am oferit şi analize, statistici demografice, privind vârsta utilizatorilor, tipul de urmărire al conţinutului artiştilor. De exemplu, Selena Gomez lansează o poşetă nouă, iar firma cu care lucrează vrea să vadă cum merge campania, ce vânzări atrage pe canalul de social media respectiv. Intră pe Storyheap, postează campania acolo şi ea merge automat, nu mai trebuie să stea să sincronizeze platformele. Ne ocupăm noi de tot, de urmărit statistica, să vedem unde trebuie să se concentreze pentru a creşte vânzările”, a mai spus Dobrincu.

Firma a devenit profitabilă după primele trei luni şi a ajuns la un milion de dolari cifră de afaceri într-o jumătate de an de activitate.

Sebastian Dobrincu s-a născut în Botoşani, dar familia s-a mutat în Bucureşti când acesta avea doi ani. A absolvit liceul în Capitală, s-a înscris la o universitate din New York, dar a renunţat la studii pentru a se putea concentra sută la sută pe afacerea pe care a înfiinţat-o.

