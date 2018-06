Cine este iubita de 21 de ani a lui Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu pare să-și fi găsit din nou dragostea în brațele unei fete de 21 de ani. Se pare că Irinel are un anumit tipar după care își alege iubitele, căci și actuala este brunetă, cu părul lung și lucrează ca model.

Irinel Columbeanu a ajuns din nou in centrul atenției, făcându-și publică relația pe care o are cu tânăra Oana Cojocaru. Irinel nu s-a grăbit să își refacă viață sentimentală după ce s-a despărțit de mama fetiței lui. Au trecut mai bine de șapte ani de când a divorțat de Monica și abia acum se pare că o altă tânără a reușit să îi fure inima. Noua iubită are multe puncte în comun cu Monica. Fosta soție avea 18 ani atunci când l-a cunoscut pe Irinel, Oana are 21. Ambele activează în lumea modelingului, sunt brunete, cu ochii căprui și au părul lung.

Din fotografiile de pe profilul de Facebook al Oanei, reiese că tânăra lucrează și ca stewardesa.

sursa: protv.ro