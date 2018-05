Scandal după Exatlon. Învinsul iese la atac: ”Nu vreau banii lui. Draghia e alt om decât vrea să pară”

Învinsul concursului Exatlon le-a spus fanilor că nu va accepta propunerea ca Vladimir Draghia să suporte cheltuielile de nuntă, așa cum a promis învingătorul în timpul finalei.

Ionuţ Sugacevschi s-a întors în România şi, într-o discuţie cu fanii, a explicat că marele căştigător nu este chiar băiatul care vrea să pară pe micul ecran.

Între cei doi se pare că există tensiuni, iar "războinicul" nu pare deloc dispus să accepte ajutorul financiar de la Vladimir Drăghia.

”Nu pot să accept aşa ceva. Dacă voi credeţi că Vadimir este omul care vrea să pară, curând o să vedeţi cu toţii cine e de fapt. Nu există prietenie adevărată într-un concurs în care este pus în joc un premiu... (...) Dacă am vrut să-mi cumpăr ceva, eu niciodată nu am stat la mila nimănui.

Eu am avut o discuţie cu Vladimir după ce a făcut acel gest în finală. I-am zis că nu a fost frumos din partea lui. Eu am dat tot ce e mai bun din mine. Nu am putut să ajung acolo sus din cauza voturilor. Şi noi avem dubii cu voturile. Cei din producţie ascund şi nu ştiu de ce fac acest lucru. În Columbia s-au schimbat regulile. Nu se va mai decide prin vot. Mi s-a spus că am fost foarte rapid.

La un moment dat m-au pierdut cameramanii. O să spun şi la tv. Nu a fost corect şi o să spun toate lucrurile care m-au deranjat. S-a insistat încă din semifinală ca Vladimir să intre în finală. Mi-aş dori ca în sezonul al doilea, finala să fie decisă printr-o probă sportivă, nu prin vot", a acuzat Ionuţ într-un direct pe care l-a făcut cu doar câteva ore în urmă pe contul de socializare.

