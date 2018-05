Când va fi finala Exatlon. Anunțul făcut de Cosmin Cernat

Cosmin Cernat a facut un anunt foarte important referitor la felul in care va decurge competitia EXATLON in continuare.

Dupa eliminarea din aceasta seara vor ramane 7 concurenti. In editiile viitoare vor fi alte 3 eliminari, urmand ca cei 4 concurenti ramasi sa se califice in semifinale.

In semifinale vor avea loc jocuri individuale, urmand ca doar doi concurenti sa ajunga in Marea Finala, programata miercuri, 23 mai.

"In aceasta seara veti ramane 7. Saptamana urmatoare vor fi 3 eliminari si veti ramane 4. Cei 4 se califica in semifinale. In semifinale vor fi meciuri intre voi. Veti juca intre voi, si din 4 veti ramane doi care veti merge in marea finala, programata miercuri, 23 mai", a spus Cosmin Cernat.

Câștigătorul va încasa marele premiu de 100.000 de dolari.

sursa: kanald.ro