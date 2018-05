Câștigătorul Fermei Vedetelor, același cu cel anunțat acum o lună :) Ce va face cu premiul

Câștigătorul show-ului “Ferma vedetelor” de la Pro TV este actrița Tania Popa, care l-a învins în finală pe actorul Cătălin Neamţu.

Aseară a fost difuzată finala, însă numele câștigătorului a fost anunțat acum o lună AICI.

Potrivit click.ro, Tania Popa, 45 de ani, va cheltui premiul de 50.000 de euro oferit de Pro TV pentru a organiza nunta cu iubitul său de 34 de ani.

Tania Popa are o poveste de dragoste ca în filme. Veaceslav Damian este cel de-al treilea soţ al ei, cu care are un băieţel de 9 ani, Slavic.

Din primul mariaj o mai are pe Daria, o adolescentă superbă, care se pregăteşte de bacalaureat.

“L-am cunoscut pe Veaceslav când ne-am căsătorit şi când am făcut şi copilul. În 2008. Ne-am căsătorit civil după o săptămână de când ne ştiam, cred că la starea civilă am aflat care e numele lui de fapt, pentru că nu cred că-mi spusese. La două luni am rămas însărcinată cu Slavic. Am făcut cununia religioasă cu o săptămână înainte de botez şi n-am mai făcut nici un fel de nuntă, a fost doar un botez cu prietenii. Şi atunci mi-a tot promis: «Lasă, când ne reînnoim jurămintele, la zece ani, facem nuntă». El poate spera că nu prindem zece ani, dar îl bag la cheltuieli!”, povestea Tania Popa pentru sursa citată.