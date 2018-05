Discovery Channel face mișto de Olivia Steer: SONDAJ. Una dintre ele nu există! Rujeola sau Porcii zburători?

SONDAJ. Una dintre ele nu există! Rujeola sau Porcii zburători? Care dintre ele? întreabă postul TV Discovery într-un sondaj pe Facebook.

Cum a pornit sondajul de la Discovery? Agenția Graffiti PR a venit cu ideea.

Oficialii Discovery, pentru Paginademedia.ro:

Ideea a venit din partea agentiei noastre de comunicare, Graffiti PR si a fost dezvoltata intern impreuna cu Bogdan Gherasim, specialistul nostru in social media, a declarat pentru Paginademedia.ro Anca Amariei, Marketing & Communications Manager Discovery pe zonele Central & Eastern Europe, țările din zona mediteraneeană și central asiatice.

Un sondaj venit la câteva zile după rumoarea creată pe internet de Olivia Steer (care a scris pe Facebook că în Germania ar fi existat o hotărâre în instanță care dovedește că rujeola nu există, afirmație contrazisă de Raed Arafat).

Cum a venit ideea sondajului Discovery?

Anca Amariei, Discovery Channel:

Noi aveam Campania #1viruspezi demarata deja pe pagina de Facebook Discovery Romania inca de pe 5 mai. Asta pentru ca pe 13 mai, de la ora 21:00, va avea premiera pe Discovery Channel documentarul in 3 episoade “Ucigasii invizibili” – o emisiune cu imagini de arhiva si segmente de animatie care prezinta virusurile devastatoare, dar si modul in care stiinta si in special medicina au evoluat pentru a lupta cu ele.

Urmărind interviuri cu specialişti în domeniu, fiecare episod se concentrează pe un virus care provoacă boli grave, cum ar fi pojarul, gripa sau Ebola.

Asa ca ideea poll-ului a venit in acest context – practic, in loc sa prezentam #1viruspezi, ieri am ales sa facem acest sondaj pe pagina de FB Discovery Romania.

