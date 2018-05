Eliminare neașteptată de la "Exatlon". Discurs emoționant după decizia telespectatorilor

Cel mai controversat concurent de la «Exatlon» a fost eliminat din competiție, în urmă voturilor telespectatorilor. Anunţul a fost făcut de Cosmin Cernat, moment în care s-a aşternut liniştea printre concurenţi.

Vestea eliminării lui Giani Kiriță a fost dificilă pentru toată lumea, iar aşteptarea verdictului a fost una dintre cele mai grele "meciuri" pe care fostul fotbalist le-a avut de dus cu el însuşi potrivit click.ro.

"Nu mi-a mai bătut inima așa de tare de foarte mult timp, cu toate că mi-am dorit foarte mult că cei doi să rămână (n.r.- Valentin Chiș și Cătălin Cazacu). Sunt multe de zis, iar am acele o mie de gânduri. Dacă nu aveam această problem[, cu siguranță i-aș fi hăituit pe acești tineri (n.r. - referire la Războinici) cum am făcut-o până acum.

Nu scăpau ușor de mine. Vrau să le mulțumesc și colegilor mei, (...) în special lui Vladimir, noi înainte eram foarte certați, lumea nu știe, acum nu vreau să-l bat decât la cărți. Am legat prietenii frumoase, una dintre ele este cu acest băiat pe motocicletă (n.r. Cătălin Cazacu). Înainte să vin aici nu știam cine este, i-am căutat numele pe Google și m-am întrebat «Cum o să mă înțeleg cu băiatul asta?».

Și de la început mi-a zâmbit și a fost chimia aia. Bruce, un băiat foarte de treaba, corect și un sportiv foarte bun. (...) Pe Larisa am încurajat-o tot timpul.(...) Dacă am greșit față de acești băieți (referire la Războinici), am greșit pentru corectitudine. Voi știți că ăsta sunt. Ei au înțeles greșeala, când vor să joace în viață, să joace cu cei puternici, să-i lase pe cei slabi deoparte. Vreau că cineva din echipa mea să iasă câștigătorul Exatlon”, a spus Giani Kirita, copleşit de emoţii.