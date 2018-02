Mircea Badea, căutat la bani de casa de pariuri Unibet. Reacția vedeti TV

Vedeta Antenei 3, Mircea Badea, a postat pe Facebook solicitarea reprezentanților Unibet de a dezvălui sursa banilor folosiți la pariurile sportive.

În stilu-i caracteristic, Badea a anunțat, tot pe Facebook, că nu a dat curs solicitării. Mai mult, Badea și-a închis contul la Unibet. Acesta avea obiceiul de a face publice câștigurile obținute în urma unor pariuri sportive online.

Mesajul primit de la casa de pariuri de Mircea Badea:

"Ma numesc Oana Gavruta si sunt managerul contului dumneavoastra Unibet.

In concordanta cu ultima directiva europeana impotriva spalarii banilor, Unibet impreuna cu toti operatorii de jocuri de noroc online licentiati, pentru mentinerea securitatii contului dumneavoastra, lupta impotriva infractiunilor financiare si a furtului de identitate.

Pentru a fi in concordanta cu aceasta directiva, ne ajuta sa avem informatii legate de provenienta fondurilor pe care le depuneti.

Ce este considerat a fi document doveditor al sursei fondurilor folosite pentru pariere?

Documentul furnizat de dumneavoastra trebuie sa contina atat sursa fondurilor, precum si suma/valoarea exacta a acestora;

Trebuie deasemenea sa nu fie un document mai vechi de 3 luni si sa aiba detaliile relevante vizibile;

Exemple de documente valide:

o Extras de cont din care sa reiasa venituri constante cu surse ale acestora, identificabile;

o Sursa veniturilor. De exemplu: fluturas salar, dividente sau pensie, cu sume/valoari clare.

Va rog sa trimiteti copia/copiile documentelor doveditoare ca atasament la acest e-mail.

Orice documente ne trimiteti vor fi in siguranta, intrucat operam in exclusivitate in concordanta cu Legea nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Va raman la dispozitie pentru orice informatii necesare."