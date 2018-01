Despărțire în showbiz-ul românesc

Prezentatoarea rubricii meteo de la matinalul Antenei 1 s-a despărțit de prietenul său celebru în lumea showbiz-ului autohton.

Potrivit wowbiz.ro, Flavia Mihasan s-a despărțit de Codin Maticiuc, după aproape două luni de relație. “Codin si Flavia nu mai sunt impreuna dupa vacanta americana! Desi s-au distrat de minune la Miami si pareau sa formeze perechea ideala, cei doi au ajuns, acum, intr-un punct in care nu mai pot fi impreuna! Nimeni nu stie ce s-a intamplat cu adevarat in viata lor, daca au ajuns sa ia aceasta decizie radicala, cert este ca despartirea s-a produs in urma cu doua saptamani si, de atunci, toata iubirea s-a sters cu buretele. Mai mult, Flavia a decis sa nu il mai urmareasca nici pe adresele de socializare, semn ca separarea a fost una destul de dureroasa”, au dezvaluit persoane din preajma omului de afaceri pentru sursa citată.