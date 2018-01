Cele mai bune filme nominalizate la Premiile Oscar 2018

Academia Americană de film a anunțat nominalizările la premiile Oscar 2018.

Astfel, filmul „Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan, a fost nominalizat la opt categorii. „Lady Bird” a primit cinci nominalizări.

„The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit 13 nominalizări, iar „Darkers Hour”, regizat de Joe Wright, a primit șase nominalizări.

Pentu cel mai bun film se ”luptă”: Call me by your name; Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

