Ce artiști și ce trupe vor concerta în România în 2018

Dacă 2017 a fost plin de suprize pe plan muzical, anul acesta se anunţă şi mai generos. Unii artişti internaţionali cântă în premieră în România, iar alţii aleg să revină în ţara noastră. Lara Fabian, Caro Emerald, Damian Marley şi David Garrett sunt doar câteva nume.

Anul 2018 vine cu desaga plină de concerte. Artiştii internaţionali ne calcă pragul, iar cea care dă startul, în luna februarie, este îndrăgita cântăreaţă olandeză Caro Emerald.

Rag'n Bone Man include România în turneul european pe care îl pregăteşte pentru anul 2018. Cântăreţul britanic va concerta pentru prima dată la Bucureşti, la Sala Palatului, în luna mai.

Festivalul Electric Castle îl aduce în România, în anul 2018, pe Damian Marley, fiul legendarului Bob Marley. Câştigător a două premii Grammy în cei peste 20 de ani de carieră, artistul se va afla pentru prima dată în ţara noastră.

Tot în 2018 ne reîntâlnim cu Lara Fabian, dar şi cu celebrul David Garett.

Pentru anul 2018 au fost anunţate numeroase concerte, în special pentru Bucureşti, iar între ele se află multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregović, David Garrett şi Judas Priest. Premierele sunt puţine, ca Foreigner şi Stone Sour, în timp ce câteva festivaluri au stabilit perioadele în care vor avea loc şi unele capete de afiş, scrie News.ro.

Trupa rap rock Crazy Town, cunoscută pentru piesa „Butterfly”, lansată la finalul anilor 1990, va concerta la Hard Rock Cafe, pe 21 ianuarie, de la ora 21.30. Biletele pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi costă 25 şi 40 de lei, în funcţie de locul ocupat. În deschidere vor cânta trupele For the Win din Statele Unite şi Confessions of a Traitor din Marea Britanie.

