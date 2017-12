Gafă la Pro TV. ”Magicianul” Marian Râlea, declarat mort printr-o știre falsă

ProTV a transmis știrea falsă ca "Marian Ralea a murit", informația fiind dezmințită chiar de actor, care a intrat in direct la postul de televiziune pentru a spune ca se simte foarte bine.



Stirea falsa initiala a fost preluata rapid de cateva publicatii online. Ulterior ea a fost dezmintita, iar postul și-a cerut scuze printr-o postare pe Facebook.

Marian Ralea a intrat in direct la ProTV pentru a anunta ca se simte bine. "M-au sunat prietenii sa vada ce e cu mine. Sunt in viata si nici macar nu am fost bolnav in ultima vreme. Sarbatori fericite tuturor", a declarat actorul Marian Ralea. El si-a linistit fanii si pe pagina de Facebook.

sursa: hotnews.ro