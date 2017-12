Bal de poveste la Ploiești. Invitații vor asista la o premieră

În cadrul Concertului Extraordinar ce face parte din cel mai important eveniment al Stagiunii Aniversare cu numărul 65, „Balul Filarmonicii”, invitații vor avea onoarea de a asculta, în primă audiție absolută, „Polifonii Ploieștene”, o lucrare scrisă special de către tânărul compozitor ploieștean, Vlad Hîrlav Maistorovici, pentru această ocazie.

„Este o mare bucurie să fii invitat să compui o lucrare cu ocazia aniversării unei instituții de cultură, iar emoțiile sunt foarte intense când e vorba de orașul natal și filarmonica din Ploiești! Invitația este cu atât mai onorantă având în vedere că orașul nostru și orchestra sa l-au inspirat pe unul dintre cei mai mari compozitori români, acum o jumătate de secol, să compună „Simfonia Ploieșteană”. În această capodoperă Paul Constantinescu surprinde în stilul său neoclasic spiritul Ploieștiului istoric, parfumul primei jumătăți a secolului XX. În secolul XXI, muzica lui ne ajută să redescoperim în noi acest spirit” a declarat Vlad Hîrlav Maistorovici, care a vorbit și despre ceea ce l-a inspirat când a scris „Polifoniile Ploieștene”.

„Ca un compozitor milenial, am încercat să mă inspir din Ploieștiul în care am crescut, iar Filarmonica, alături de Colegiul de Artă, au fost locurile în care am fost inițiat în muzica clasică și expus la folclorul urban și la jazz. Astfel am compus „Polifonii Ploieștene”, o scurtă piesă a cărei titlu denotă atât structura piesei cât și conceptul: o sinteză a muzicii clasice cu folclorul urban și jazz-ul într-o formă de fugă simfonică. Toate cele trei ingrediente sunt prezente încă din primele măsuri, în tema fugii, cântată la vioară de concertmaestru. Tema se amplifică foarte repede și este dezvoltată în întreg ansamblul, care include aproape toate instrumentele orchestrei simfonice moderne, inclusiv un țambal! Spre finalul piesei orchestra simfonică face loc trio-ului de jazz, care intervine cu o cadență improvizată pe tema fugii.”

Așadar, în deschiderea Concertului Vocal - Simfonic de Duminică, 17 decembrie, din cadrul „Balului Filarmonicii”, ce va avea loc în „Sala Coloanelor” din Palatul Culturii, veți avea parte de o premieră absolută, o îmbinare a „muzicii clasice cu folclorul urban și jazz-ul într-o formă de fugă simfonică” sau, altfel spus, „Polifonii Ploieștene” de Vlad Hîrlav Maistorovici.