Un ploieștean a făcut furori la Vocea României

A început un nou sezon al emisiunii Vocea României de la Pro TV, iar printre remarcați se numără și ploieșteanul Răzvan Encuna.

Acesta a cântat piesa „You give me something“, cu care i-a convins pe toți cei patru jurați.

Citește și: Facebook dezvăluie cum a încercat Rusia să influențeze alegerile din SUA



La finalul piesei, iubita sa a urcat pe scenă, emoționându-l până la lacrimi.

Răzvan și-a ales antrenorul în persoana lui Tudor Chirilă, doar fredonând o piesă a trupei Vama.

După emisiune, Răzvan Encuna a postat pe Facebook următorul mesaj:

”Salutare tuturor! Sper ca v-a placut momentul meu de aseara. L-am urmarit impreuna cu voi cu sufletul la gura. nu multa lume stia de decizia mea de a merge la Vocea Romaniei in acest sezon! Ma bucur ca am atat de multi oameni de la care am primit numai ganduri bune si felicitari! EU va felicit pe voi, oameni frumosi si va multumesc pentru sustinere! Sa aveti o zi minunata, alaturi de oameni care va iubesc si va apreciaza, pentru ca asa meritati! Va pup, va respect si va multumesc!”

foto: Facebook