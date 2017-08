Doliu în muzica ușoară românească. Mesajul Mirabelei Dauer

O cântăreață celebră în anii 80-90 a încetat din viață duminică dimineața, la 47 de ani, după ce fusese diagnosticată cu cancer acum câteva luni.

Potrivit hotnews.ro, Marina Scupra a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din Bucuresti, dupa ce a debutat, in 1973, in emisunea "Prietenii lui Aschiuta". In anul 1981 a participat la "Cantarea Romaniei" unde a obtinut mentiune in etapa republicana. In 1984, a primit trofeul Festivalului de la Mamaia, cu melodia "Joc de copii", compusa de Laurentiu Profeta, dupa ce, cu un an in urma a primit din partea juriului, la acelasi festival, Premiul Tineretii.

Mirabela Dauer a transmis, duminica, pe pagina sa de Facebook un mesaj: "Te-ai stins prea devreme. Sa-ti gasesti linistea acolo unde ai plecat sa-i bucuri pe ingeri cu vocea ta minunata. Mi-ai impietrit sufletul de durere dar probabil ca Dumnezeu are nevoie de cei buni langa el... Odihneste-te in pace, om frumos! Ramas bun, prieten drag!".