Interviu cu ploieșteanca Andra Bianca Stoican: “Învățați să acordați atenție relației pe care o aveți cu voi înșivă”

Ploieșteanca Andra Bianca Stoican are 34 de ani și este leadership coach certificat. Folosește metodele de coaching pentru a-i ajuta pe oameni să își atingă obiectivele atunci când sunt în impas.

A participat în mod activ la evenimentele susținute de Tony Robbins – UPW – Unleash the Power Within) în Londra și Date with Destiny (6 zile transformatoare) – in Miami.

Pusă în situația de a alege între carieră și relație, Bianca a fost nevoită să învețe din greșeli, dar mai ales să își găsească propria cale către succes.

Bianca, prezintă-te în câteva cuvinte.

“Numele meu este Bianca și sunt ambasadoare a unui stil de viață sănătos, în minte, corp și suflet. Îmi place să călătoresc, să experimentez lucruri noi, să învăț și să mă dezvolt în mod continuu.

Iubesc să întâlnesc oameni noi, să ofer celor din jur din cunoștințele mele și să învăț la rândul meu din tot ceea ce mă înconjoară. Sunt un călător în viață, căruia îi place să trăiască frumos și să îi ajute și pe alții să o facă. Activez ca healthy lifestyle coach, instructor de fitness și personal trainer.

Sunt leadership coach certificat al Școlii Centre for Executive Coaching, școală acreditată de Federația Internațională de Coaching (ICF).

Folosesc anumite metode de coaching pentru a ajuta oamenii să își atingă obiectivele atunci când se află într-un impas, când se simt blocați și au nevoie de cineva din exterior care sa le reflecte comportamentul ca într-o oglindă, astfel încât ei să își dea seama singuri unde greșesc și ce este de făcut.

Pasiunea mea pentru un stil de viață sănătos m-a determinat să îmi duc skill-urile învățate în leadership coaching către zona de fitness, luându-mi certificarea ca instructor de fitness și personal trainer.

Acum, îmbin cele doua domenii: coaching și fitness și merg extraordinar de bine împreună deoarece în sport este foarte importantă motivația și stabilirea unor obiective concrete pe termen scurt, mediu și lung. Practic, skill-urile din coaching reprezintă diferențierea mea pe piața de fitness.”

Din punctul tău de vedere, ce înseamnă un stil de viață sănătos?

“Un stil de viață sănătos, din punctul meu de vedere, înseamnă un echilibru între corp, minte și suflet.

Stilul de viață sănătos nu se reduce doar la un plan alimentar și mișcarea corpului, ci, pentru mine, înseamnă și un mindset sănătos, o conexiune intensă cu propria persoană, iubire de sine, echilibru în tot ceea ce facem, observare și înțelegere a comportamentului nostru, dar și crearea de relații sănătoase și autentice cu cei din jur.“

De ce ne este greu să facem schimbări bune pentru propria persoană?

“Ne este greu să facem schimbări bune pentru propria persoană deoarece nu ne dăm valoare și considerăm că nu merităm efortul.

Abia în momentul în care ne dăm seama că noi suntem cel mai valoros bun pe care îl avem, abia atunci începem să ne tratăm cu respect și să ne dăm seama că merităm toată atenția noastră și tot ceea ce este mai bun.”

Care este principala motivație care te ajută să mergi mai departe indiferent de situație?

“Principala motivație care mă ajută să merg mai departe indiferent de situație este modul în care privesc viața. Sunt conștientă că rolul nostru pe Pământ este acela de a evolua, de a experimenta, de a-ți da voie să greșești și de a învăța din greșeli.

Acest lucru mă face să-mi doresc să merg mai departe pentru că știu că fiecare pas pe care îl fac mă face să devin mai bună decât am fost cu un moment înainte.”

Descrie o situație dificilă sau chiar imposibilă prin care ai trecut.

“Situație imposibilă nu există, însă situații dificile am avut nenumărate și de foarte multe ori m-am simțit la pământ. Cel mai important aspect în astfel de momente este să îți găsești forța interioară, să te ridici, să te scuturi și să o iei de la capăt cu forțe proaspete către un nou început.

O situație dificilă pe care am avut-o la un moment dat în viața mea a fost aceea de a alege între carieră și relația în care mă aflam. Deși era un conflict interior foarte mare, am ales relația în care eram, fiind foarte multe atașamente la mijloc.

Bineînțeles că acest conflict interior nu mi-a dat pace, așa că la scurtă vreme am ales singură să ies din acea relație. A fost o foarte bună lecție pentru mine, scumpă ce-i drept, de a-mi da seama că întotdeauna trebuie să mă aleg pe mine.

Doar onorând propriile valorile poți să trăiești în armonie și echilibru cu tine și implicit cu cei din jurul tău.”

Ce abilități trebuie să aibă un coach?

“Un coach trebuie să fie un foarte bun ascultător. Ascultarea trebuie să fie una activă, prezentă astfel încât să poată surprinde foarte bine ceea ce se află ascuns în spatele cuvintelor clientului. Chiar și un simplu gest, poziție a corpului, mimică indică foarte multe detalii despre client.

Un coach trebuie să fie un foarte bun observator și să reflecte în mod obiectiv comportamentul clientului. Un coach este ca o oglindă în care clientul se vede exact așa cum este el.

Un coach nu este subiectiv, nu vine cu directive și nu dă sfaturi. Un coach nu îți spune să o iei la stânga sau la dreapta, ci îți pune o serie de întrebări foarte puternice care să te facă să conștientizezi singur pe care drum trebuie să o iei: stânga sau dreapta.

De aceea, procesul de coaching este unul foarte eficient – coach-ul nu îți spune ce să faci, ci singur îți dai seama ce ai de făcut. Nimănui nu îi place ca cineva să îi spună ce să facă, nu-i așa?

Însă atunci când conștientizăm singuri ce avem de făcut, cu siguranță suntem mult mai determinați să acționăm. Pentru că decizia a venit de la noi și nu a fost impusă de cineva. Aceasta este valoarea pe care un coach profesionist o aduce oamenilor cu care lucrează.”

Care sunt principalele motive pentru care o persoană apelează la un coach?

“De regulă, o persoană apelează la un coach atunci când vrea să meargă mai departe către un obiectiv, însă, din anumite motive, simte că are un blocaj și nu poate înainta.

În acel moment, un coach intervine în schimbarea mindset-ului și perspectivei clientului de a se uita la obiectivul său. Practic, coach-ul devine un partener de călătorie pentru client, în drumul său de la punctul A la punctul B.”

Cum ai descoperit pasiunea pentru coaching? Dar pentru fitness? Cum se îmbină cele două în viața ta profesională?

“Pasiunea pentru coaching a venit din dorința mea de a mă dezvolta continuu. Astfel, am început să citesc cărți de dezvoltare personală, am mers în retreat-uri, iar din anul 2017 am început să particip fizic la evenimente de acest gen. Printre care cele mai valoroase au fost evenimentele susținute de Tony Robbins – UPW – Unleash the Power Within (3 zile intense), în Londra și Date with Destiny (6 zile transformatoare) – in Miami.

Pasiunea pentru fitness a început în anul 2018, însă în acea perioadă călătoream foarte mult și nu am putut să fiu dedicată pentru o perioadă lungă de timp. Aveam pauze foarte lungi, chiar de câteva luni.

În anul 2021 mi-am propus să ajung la cea mai bună formă fizică de până atunci, așa că am început să fiu foarte consecventă în ceea ce făceam. Văzând o transformare în bine a corpului meu, am fost și mai motivată să continui. Mi-am dorit să învăț mai multe lucruri în acest domeniu al fitness-ului și chiar m-am înscris la o academie, luându-mi certificarea de fitness instructor și personal trainer.

Cele două domenii în care activez: coaching și fitness se îmbină perfect deoarece pentru a-ți atinge anumite obiective în fitness, ai nevoie de un mindset puternic și sănătos, iar în programele de coaching, asta se obține.”

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la viață?

“Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la viață a fost aceea de a nu mai vedea un eșec ca pe o nevalidare a mea, ci ca pe o etapă pregătitoare pentru ceea ce urmează să vină în viața mea.

Practic, fiecare eșec m-a făcut să devin din ce în ce mai bună și să fiu mai aproape de obiectivul meu. Doar cei care nu încearcă niciodată nimic, nu vor avea niciun eșec.”

E mai ușor să renunți sau să lupți? De ce?

“Pe termen scurt, este mai ușor să renunți, însă prețul pe care îl vei plăti ulterior va fi mult prea mare: regrete și multe conflicte interioare. Și spun acest lucru din propria experiență.

Însă, dacă alegi să lupți, poate va fi mai greu pe termen scurt, însă pe termen lung îți vei mulțumi că nu ai renunțat. Satisfacția pe care o vei avea atunci când vei obține ceea ce ți-ai propus va fi de neegalat.”

Explică una dintre metodele pe care le aplici în sesiunile de coaching. Rezultate?

“Metoda pe care o aplic în sesiunile de coaching constă într-un set de întrebări impactante, ce vin în momentul prezent al discuției, întrebări care ajută clientul să aibă conștientizări puternice, așa numitele AHA MOMENTS și să își dea seama care este următorul pas pe care îl are de făcut către obiectivul său.

Toate sesiunile de coaching 1 la 1 sunt strict confidențiale, iar eu am responsabilitatea de a-i creea clientului meu un spațiu de siguranță, în care el să fie oglindit cât mai obiectiv posibil.

Rezultatele se văd de la o ședință la alta și acest lucru se datorează faptului că la începutul fiecărei sesiuni de coaching, clientul setează un obiectiv ce trebuie atins până la finalul discuției noastre. Rezultatele muncii mele se pot vedea și în testimonialele oamenilor cu care am lucrat până acum.”

Ce mesaj ai pentru oamenii care se simt blocați în propriile lor alegeri?

“Oamenilor care se simt blocați în propriile lor alegeri, le-aș recomanda să nu le fie teamă să accepte că au nevoie de ajutor și să apeleze la un specialist, o persoană care poate vedea din exterior situația în care se află, în mod detașat.

De cele mai multe ori, atunci când ne aflăm în mijlocul problemei, ne este foarte dificil să vedem o ieșire, iar în acest caz o intervenție din exterior va ajuta cu siguranță.”

Cel mai mare vis al tău?

“În momentul de față, cel mai mare vis al meu este acela de a avea un impact major în viețile oamenilor, de a-i ajuta să se iubească mai mult, să se valorifice și să se pună întotdeauna pe primul plan. Abia după aceea pot să dăruiască și celor din jur din ceea ce sunt și nu din ceea ce au.”

La final, lasă un mesaj pentru cititorii ziarului Observatorul Prahovean.

“Bucurați-vă de fiecare zi din viața voastră! Observați-vă comportamentul, trăirile, emoțiile și faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă acorda timp, atenție, înțelegere și iubire.

Învățați să acordați atenție celei mai frumoase relații pe care o aveți – relația cu voi înșivă și astfel veți găsi echilibru în a trăi o viață frumoasă în corp, minte și suflet.”