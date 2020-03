A murit Kenny Rogers, legenda muzicii country, la 81 de ani

Legenda muzicii country Kenny Rogers, a cărui carieră s-a întins pe şase decenii, a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat familia sa.

''Familia Rogers anunţă cu tristeţe că Kenny Rogers a murit aseară la 10:25 PM, la vârsta de 81 de ani. Rogers a murit liniştit acasă, din cauze naturale, sub îngrijire medicală şi înconjurat de familia sa'', se spune în mesaj.

Cântăreţul american, cunoscut pentru hiturile ''Lady'' şi ''The Gambler'', dar şi pentru duetul din ''Islands In The Stream'' cu Dolly Parton, a organizat un turneu de adio pe care însă l-a întrerupt în urmă cu doi ani din cauza unor probleme de sănătate.

