Kate Perry și Orlando Bloom au amânat nunta, la o zi după ce au anunțat că vor avea un copil

După ce a dezvăluit că este însărcinată, Katy Perry a amânat nunta cu Orlando Bloom. Ceremonia urma să aibă loc în iunie, în Japonia, însă decizia a fost luată din cauza temerilor legate de coronavirus.

Cântăreața în vârstă de 35 de ani finalizase toate planurile pentru ca totul să fie perfect pentru ei și cei 15o de oaspeți. Artistei îi este teamă acum să-și invite oaspeții în Japonia, în actualele condiții, potrivit BBC.com..

Aceștia nu vor ca oaspeții lor să se expună niciunui risc, după ce 98.000 au fost diagnosticați cu coronavirus, iar 3.356 de pacienți au murit din cauza virusului.

În noiembrie, câștigătoarea premiului Grammy și actorul din "The Lord of the Rings" și-au petrecut Ziua Recunoștinței în Kyoto și au publicat și câteva fotografii de acolo, spre încântarea fanilor lor.

"Sunt obsedată de japonezi", declara Perry la Jimmy Kimmel Live, în 2012. "Iubesc tot ce are legătură cu ei, sunt niște oameni minunați".

sursa foto si text BBC.com