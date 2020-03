Piesa României de la Eurovision 2020: Alcohol You, cântată de Roxen - VIDEO

România va fi reprezentată la ediția din acest an a concursului Eurovision, ce va fi găzduită de Rotterdam, Olanda, de Roxen, cu piesa Alcohol You.

Câștigătoarea competiției a fost desemnată atât de juriu, cât și de public.

Roxen are 20 de ani, s-a născut la Cluj şi cântă de la vârsta de 7 ani. A participat la numeroase concursuri şi a ştiut mereu că muzica este calea pe care o va urma în viaţă.

Are deja două piese în topurile muzicale ale momentului : "You don’t love me" feat Sickotoy şi "Ce-ţi cântă dragostea", care sunt difuzate în heavy rotation, atât la radiourile din România, cât şi în playlist-urile televiziunilor de specialitate, potrivit digi24.ro

