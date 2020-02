Andreea Berecleanu și-a dat demisia de la Antena 1

După 17 ani, timp în care a prezentat știrile de la ora 19.00 la Antena 1, Andreea Berecleanu și-a anunțat prin intermediul paginii de facebook demisia. Surse din anturajul prezentatoarei au declarat pentru observatorulph.ro că Andreea Berecleanu nu a fost de acord să fie asociată cu situații care lezează demnitatea umană și cu emisiuni degradante, difuzate de același post la care lucrează.

”Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest.

Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea. Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani.

Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai Antena 1, ati ales Observatorul de dragul meu.

Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea ❤️” a scris Andreea Berecleanu pe pagina de facebook.