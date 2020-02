Cum a răspuns Irina Rimes avalanșei de critici pentru afirmațiile ei despre Constantin Brâncuşi

Irina Rimes a fost numită ambasador onorific al Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi“. Declarațiile ei despre celebrul sculptor român au stârnit un val de critici și ironii pe rețelele de socializare. Artista a reacționat pe Facebook.

"Eu sunt mai main-stream aşa. De mică am ştiut de Coloana Infinitului şi m-a fascinat, dar nu știam ce reprezintă, nu înțelegeam această abordare. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. Şi când am văzut Coloana Infinitului pentru prima oară am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva care nu era din lumea mea, dar parcă mereu a fost prezent în lumea mea", a spus Irina Rimes la o conferință de presă organizată de Ministerul Culturii.

Solista a fost taxată rapid, printre critici numărându-se și jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

”Nu e nicio deosebire între căutarea pavianului după ce am comparat coafura fostului premier Dăncilă și căutarea pe Google a lui Constantin Brâncuși, acum, powered by Irina Rimes, adică garantat de Irina Rimes. Eu n-am nicio problemă cu doamna că vorbește cu accent moldovenesc. Chiar îmi place. E dulșe accentul ăsta moldovenesc. Dar doamna Rimes a spus „eu sunt mai mainstream” la un moment dat. Doamnă Rimes, cântați frumos, dar știți ce e aia mainstream? Din moment ce spuneți că dvs sunteți mainstream și după aceea vorbiți de Brâncuși, că ați fost văduvită de informații în legătură cu el, deci a fost ceva nișat, ceva în margine – că mainstream asta înseamnă, curent principal, nu ceva la care să aveți acces – deci dvs sunteți mainstream și Brâncuși e margine!”. „Ăia care au avut nevoie de doamna Rimes mainstream ca să acceseze Constantin Brâncuși credeți că au avut sau vor avea vreo treabă în continuare cu Constantin Brâncuși? N-au descoperit nimic, au dat un clic! Nu le va rămâne nimic în creier în legătură cu Constantin Brâncuși!” , a adăugat jurnalistul, citat de libertatea.ro.

Ieri, Irina Rimes a reacționat pe Facebook postând următorul comentariu: „Nu mai citiţi toate articolele care circulă pe net cu titluri din cuvinte scoase din context. Mâine, după ce trece febra, vom vorbi şi noi despre lucruri relevante, cum ar fi evenimentul de pe 19 februarie de la Muzeul Naţional de Artă. Noapte bună“.