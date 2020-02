Imaginea zilei: Munții Bucegi, văzuți de la 120 de km. Explicația meteorologilor

Fotograful Dan Mihai Bălănescu a surprins din București o imagine clară cu Munții Bucegi, aflați la o distanță de peste 120 km de Capitală.

Acesta a explicat la Digi24 cum a realizat imaginea care a devenit virală pe Facebook: „Nu este pentru prima dată, cred că am fotografiat în fiecare an, atât vara, cât și iarna. Este și un fenomen ce se datorează obiectivului folosit. Atunci când folosești obiective cu focală mare, fenomenul se numește compresie. Planul se comprimă, pentru că fotografia este în 2D, nu în 3D, și atunci lucrurile sunt comprimate. Dar vă garantez că și cu ochiul liber - și am surprins fotografii chiar și cu telefonul mobil - se vedeau extrem de bine. Au fost condiții foarte bune, o atmosferă foarte clară după ploaia ce a fost cu o zi înainte, răcoarea de dimineață, aerul curat”.

Potrivit sursei citate, meteorologii au o explicație științifică pentru acest fenomen.

”Aerul rece are o densitate mare, este un aer greu și nu lasă pulberile de la nivelul orașului să se ridice, așa cum se întâmplă atunci când aerul este cald, se ridică în atmosferă și pulberile se ridică de la sol. Pe altă parte, este un aer foarte uscat, de această dată nu avem umiditate suficientă și atunci nu este nici acea pâclă și transparența aerului este foarte, foarte bună”, a explicat Simona Căpșună, meteorolog Digi24.

sursa foto: Facebook/Dan Mihai Bălănescu