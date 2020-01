Filmele "1917" și "Once Upon a Time... in Hollywood", marile câștigătoare la Globurile de Aur 2020

Filmele "1917" și "Once Upon a Time... in Hollywood" au fost marile câștigătoare la Globurile de Aur 2020. Lungmetrajele, regizate de Sam Mendes și respectiv Quentin Tarantino, s-au impus la categoriile cel mai bun film de dramă, cel mai bun film de comedie, cel mai bun actor în rol secundar, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu.

Gala Globurilor de Aur, ediția a 77-a, deschid în fiecare an sezonul premiilor la Hollywood. Drama "1917" s-a impus la două categorii principale: cel mai bun regizor şi cel mai bun film-dramă. "Once Upon a Time... in Hollywood" a câştigat trofee la categoriile musical/comedie, scenariu (Quentin Tarantino) şi actor în rol secundar (Brad Pitt).

Pentru interpretarea rolurilor principale au fost premiaţi Joaquin Phoenix ("Joker"), Taron Egerton ("Rocketman"), Renée Zellweger ("Judy") şi Awkwafina ("The Farewell").

Serialele "Succession" şi "Fleabag" au obţinut câte două trofee, la fel şi miniseria "Chernobyl".

Actorul Tom Hanks a primit trofeul onorific "Cecil B. DeMille", pentru contribuţia la cinematografie, iar realizatoarea şi producătoarea Ellen DeGeneres, trofeul "Carol Burnett", pentru contribuţia la televiziune.

Globurile de Aur 2020 - lista câştigătorilor

Cel mai bun film - dramă - 1917 (Universal)

Cel mai bun film - comedie/musical - Once Upon a Time... in Hollywood (Sony)

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă - Renée Zellweger, Judy

Cel mai bun actor într-un film - dramă - Joaquin Phoenix, Joker

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/ musical - Awkwafina, The Farewell

Cel mai bun actor într-un film – comedie/ musical - Taron Egerton, Rocketman

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un film - Laura Dern, Marriage Story

Cel mai bun actor în rol secundar într-un film - Brad Pitt, Once Upon a Time... in Hollywood

Cel mai bun regizor - Sam Mendes, 1917

Cel mai bun scenariu - Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood

Cel mai bun film de animaţie - Missing Link (United Artists Releasing)

Cel mai bun film în limbă străină - Parasite (Coreea de Sud), de Bong Joon-ho

Cea mai bună coloană sonoră - Hildur Guðnadóttir, Joker

Cel mai bun cântec original - I’m Gonna Love Me Again, din Rocketman (Elton John şi Bernie Taupin)

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial - dramă - Succession (HBO)

Cel mai bun serial - comedie/ musical - Fleabag (Amazon)

Cea mai bună miniserie/ film de televiziune - Chernobyl (HBO)

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film de televiziune - Michelle Williams, Fosse/Verdon

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziune - Russell Crowe, The Loudest Voice

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă - Olivia Colman, The Crown

Cel mai bun actor într-un serial - dramă - Brian Cox, Succession

Cea mai bună actriţă într-un serial - comedie - Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Cel mai bun actor într-un serial - comedie - Ramy Youssef, Ramy

Premiul onorific Cecil B. DeMille - Tom Hanks

Premiul onorific Carol Burnett - Ellen DeGeneres

