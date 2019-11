John Legend a fost declarat cel mai sexy bărbat în viaţă în 2019

Cântăreţul american John Legend, în vârstă de 40 de ani, a fost desemnat „cel mai sexy bărbat în viaţă” de către revista People.

John Legend, căsătorit cu modelul şi prezentatoarea TV Chrissy Teigen, a declarat că este „emoţionat”, însă „puţin speriat” de acest titlu.

Anii trecuţi, titlul de „cel mai sexy bărbat în viaţă” le-a revenit, între altora, lui Dwayne ‘The Rock’ Johnson, David Beckham şi Idris Elba.

„Toată lumea o să mă analizeze pentru a vedea dacă sunt suficient de sexy ca să deţin acest titlu", a declarat Legend pentru revista People.

John Legend, care are o fiică, Luna, în vârstă de trei ani, şi un fiu, Miles, de un an, a fost anunţat că a primit acest titlu în timpul ediţiei de marţi a emisiunii The Voice, unde este jurat alături de Gwen Stefani, Kelly Clarkson şi Blake Shelton.

Cântăreţul de muzică country Blake Shelton, desemnat cel mai sexy bărbat în viaţă în 2017, este cel care a făcut anunţul în cadrul emisiunii.

