Lady Gaga a dezvăluit adevărul despre relaţia dintre ea şi Bradley Cooper

Idila dintre Lady Gaga și Bradley Cooper a fost știrea anului și încă reușește să țină prima pagină. Din nefericire, artista și-a dezamăgit fanii, povestind pentru prima oară în amănunt că totul a fost doar o strategie!

Filmul A Star is Born, multipremiat, a făcut o planetă întreagă să vorbească despre el și în special despre povestea de dragoste înfiripată între protagoniștii săi, Lady Gaga și Bradley Cooper, poveste care a depășit sfera profesională. Și, într-adevăr, cine a văzut prestația lor din seara Oscarurilor nu a mai avut nicio îndoială că cei doi se iubesc la nebunie. Asta, în pofida faptului că Lady Gaga și Bradley Cooper au negat în permanență acest lucru.

Recent, însă, într-un interviu pentru Elle, artista a făcut lumină în privința acestui subiect atât de discutat. Într-o conversație cu Oprah Winfrey, Lady Gaga a explicat de ce au dorit ca fanii să creadă că ea și Bradley Cooper se iubesc, și în special în seara în care au performat pe scenă la Oscaruri.

„Ca să fiu sinceră, cred că presa e cam prostuță. Vreau să spun că am inventat o poveste de dragoste. Eu, ca performer și ca actriță, bineînțeles că am vrut ca lumea să creadă că eram îndrăgostiți unul de altul. Și am vrut ca oamenii să simtă această dragoste la Oscaruri. Am vrut ca sentimentul ăsta să treacă prin obiectivul camerei și să fie văzut de fiecare la televizor. Am muncit mult pentru asta, am muncit zile întregi. Am pus în scenă totul – am orchestrat un spectacol. Când am vorbit între noi despre asta, chiar spuneam: Ei bine, cred că am făcut o treabă bună”, a spus Lady Gaga.

La scurt timp după performanța de la Oscar, logodnicul artistei, Christian Carino, s-a despărțit de ea, iar patru luni mai târziu, super modelul Irina Shayk, partenera lui Bradley, l-a părăsit pe actor.

