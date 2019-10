Reacția Danei Budeanu privind postarea despre Spitalul de Copii și încetarea colaborării cu ProTV

Stilistul și-a început postarea spunând că ”Două femei care reprezintă o fundație/ONG/ceva fără profit 100%… , cu bani donați de oameni și companii, fac un spital privat, pentru că statul nu face nimic și gata! Felicitări! Deci nu aveți nevoie de nimic de la stat, deci nu aveți de ce să cereți nimic statului care nu face nimic! Corect? Corect și nobil și atât!”.

În continuare, Dana Budeanu scrie că ”restul interpretărilor, manipulatorilor și imbecililor spălați pe creier care au intrat în lupta vieții cu o postare care înseamnă strict rândurile de mai sus, nu mă interesează și mă lasă rece, cum mă lasă rece în general orice este sub nivelul meu intelectual și spiritual, adică tot! Aceste trei zile de ură viscerală, din jurul unui demers atât de nobil și pur, a strâns mai mulți bani dâcat dăcand (sic!) a început! Cu plăcere! Să se treacă și pe la casierie dacă e, că eu d astea 100% fără profit nu halesc de la Maria Theresa încoace”.

Dana Budeanu mai scrie că, în ultimele zile, mai mulți ”spălați pe creier sau speriați sau binevoitori” au sfătuit-o să își ceară scuze public.

”Poftim? Pentru ce? Pentru că o mare mică de imbecili manipulați au răstălmăcit și rostogolit ce am scris? Hm! Niciodată în viața asta! Știu foarte bine ce am scris, cum am scris și mai ales de ce am scris, chiar dacă n-am scris tot!”, a reacționat stilista.