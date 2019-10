Un nou serial, "frate" cu Game of Thrones, a fost anunţat oficial

HBO a comandat 10 episoade ale unui spin-off al seriei de televiziune ″Game of Thrones″⁣, intitulat ″⁣House of the Dragon″.

Acţiunea din ″House of the Dragon″⁣ se desfăşoară cu 300 de ani înainte de evenimentele din saga ″⁣Game of Thrones″⁣, o serie medievală fantastică ce a devenit un fenomen global şi s-a încheiat în luna mai, după difuzarea ultimului episod din cel de-al optulea sezon.

Noua serie se va baza pe cartea ″Fire & Blood″⁣ a aceluiaşi autor şi va spune povestea Casei Targaryen, a indicat HBO.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Reţeaua a anunţat proiectul ″House of the Dragon″⁣ în cadrul unui eveniment menit să stârnească entuziasmul pentru HBO Max, un serviciu de streaming ce va fi lansat în luna mai 2020, la preţul de 15 dolari pe lună, pentru a concura cu Netflix Inc şi Walt Disney Co.

Un episod pilot al acestei serii, sau primul episod, a fost turnat în Irlanda de Nord, la începutul acestui an. Acţiunea era plasată cu câteva mii de ani înainte de evenimentele din ″Game of Thrones″⁣.

Episodul pentru prequel a fost unul dintre proiectele asociate ″Game of Thrones″⁣ care au fost dezvoltate la HBO înainte de sfârşitul seriei.

Sursa: Stirileprotv.ro