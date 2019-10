Miss Irina, fotomodelul care s-a trezit într-o casă străină, după o noapte din care nu-și amintește nimic - VIDEO

Miss Irina este un fotomodel de succes, care s-a stabilit în București acum un an, împreună cu prietena ei, Ema. Sâmbătă seară fetele au ieșit să se distreze, însă Irina a trăit o experiență care pare ruptă din filme.

"M-am trezit duminică dimineață într-un apartament necunoscut în centrul capitalei. M-am trezit dezbrăcată și nu-mi amintesc cum am ajuns acolo! Am ieșit în oraș. Mai întâi la restaurant. Cu un băiat pe care îl cunosc. Și după aia am decis să mergem și în club. S-a intâmplat ceva și nu mai țin minte nimic! Ce-a urmat după ce am mers la baie e total zero. Nu-mi amintesc nimic", a povestit Irina, scrie Antena1.ro.

Cele două fete au ieșit să se distreze sâmbătă seară, într-un club din Capitală. Seara a început la restaurant, unde Irina s-a întâlnit cu mai mulți prieteni, apoi au plecat în club.

Cele două fete au ieșit să se distreze sâmbătă seară, într-un club din Capitală. Seara a început la restaurant, unde Irina s-a întâlnit cu mai mulți prieteni, apoi au plecat în club.

"Efectiv două pahare am băut. Atât. Nu sunt obișnuită să beau mult! Lucrurile mele sunt. Pantofii, geantă, rochia. Nici nu țin minte, când m-am dezbrăcat. Cum am ajuns acolo? Nu-mi amintesc nimic! E total ceață!", a mai spus Irina în cadrul emisiunii Acces Direct..

Frumoasa şatenă bănuiește că cineva i-ar fi pus ceva în pahar. Cert este că, a doua zi, fata s-a trezit într-un apartament care nu era al ei.

În timp ce își spunea povestea în emisiunea Acces Direct, bărbatul care a dus-o pe Miss Irina în apartamentul străin a intervenit telefonic. ”Eu am făcut un bine. Ea era incoerentă. Era inconștientă. Am spălat-o pe față, am stat cu ea și am așteptat să adoarmă”, spune bărbatul.

Acesta susține că a găsit-o pe fată în fața clubului, era incoerentă și a vrut să o ajute. Astfel, a dus-o în apartamentul pe care acesta îl închiriază în mod frecvent, unde a stat cu ea timp de aproximativ 2 ore, până când aceasta a adormit. Bărbatul susține că nu s-a întâmplat nimic între ei.