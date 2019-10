Visuri la Cheie a făcut-o fericită pe fetița de 9 ani abandonată de mamă și crescută de bunicul Petre - VIDEO

În ediția de miercuri, 23 octombrie, emisiunea Visuri la Cheie a prezentat povestea Isabelei și a bunicului de 80 de ani care o crește singur. Povestea micuței a impresionat până la lacrimi.

Echipa „Visuri la Cheie” a ajuns în localitatea Brănești din județul Ilfov, unde Petre Gorodetzchi își crește singur nepoata de 9 ani, Isabela, după ce mama acesteia a abandonat-o la vârsta de doar un an.

Dragoș Bucur și specialiștii în domeniul construcției și renovării au rămas impresionați de povestea de viață a copilei. Bătrânul și fetița de 9 ani locuiesc într-o casă de chirpici, în două camere, o bucătărie cu pereții crăpați și un tavan care stă să cadă.

Petre este singurul sprijin al fetiței de 9 ani după ce mama a vrut să o dea la orfelinat. Bătrânul de 80 de ani spune că nu mai știe nimic de fiica sa, mama copilei, dar nici nu ar vrea să știe. Petre mai are și un băiat, dar nici acesta nu se interesează de soarta bătrânului. Isabela este crescută de bunic încă de la vârsta de 1 ani, iar Petre Gorodetzchi este pentru fetiță și mamă și tată.

„Am doi copii, un băiat și o fată, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau să știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aș fi rezistat atât”, spune bătrânul de 80 de ani din județul Ilfov.

Cum arată casa modificată de Visuri la Cheie

