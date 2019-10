Victima cuțitarului din Cinema City este actorul Raul Andrici. Viziona filmul ”Pisica Verde” în care joacă, atunci când a fost înjunghiat

Actorul Raul Andrici este una dintre victimele atacului cu cuțitul care a avut loc luni seara la la Cinema City de la mall-ul Shopping City Timişoara.

Potrivit adevarul.ro, actorul Raul Andrici a mers la mall să vadă tthrillerul românesc "Pisica verde", în care el joacă rolul unui psihopat.

„Eu am văzut de multe ori filmul, dar am vrut să mă duc şi cu vărul meu. În spatele nostru erau doi tipi. Unul dintre ei vorbea tot filmul. Dar vorbea prosteşte, spunea tot felul de lucruri vulgare. Filmul are 80 de minute, iar pe la minutul 60 n-am mai rezistat şi l-am rugat să facă linişte, că mai e un pic din film. Atunci a venit la mine, m-a împins, dar lucrurile păreau să se liniştească. S-a întors la locul lui. Însă după două-trei minute a venit din nou şi a încercat, din spate, să îmi bage cuţitul în gât. Atunci am băgat mâna şi am fost tăiat”, a declarat Raul Andrici pentru sursa citată.

Deși inițial nicio persoană nu a reacționat, în cele din urmă agresorul a fost imobilizat la ieșirea din mall, apoi reținut de polițiști.