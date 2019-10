Cum a scăpat de cancer actrița Rona Hartner

Cancerul i-a schimbat viața total, iar recent, vedeta a dezvăluit cum a reușit să se trateze.

„Contează foarte mult să acceptăm diagnosticul, că poate fi tratat, că trebuie trecut prin eforturi. Trebuie să oferim, eu am oferit foarte mult pentru sufletele morţilor din purgatoriu, am oferit pentru pacea în lume, am oferit, nu am păstrat pentru mine şi lupta şi încercarea, nu am intrat frontal în coflictul cu boala“, a spus Rona Hartner pe contul de socializare, potrivit cancan.

“Am mâncat lâmâi cu miere. Am luat lămâi din pom de la mine, adică bio, le-am pus în miere la macerat şi, în fiecare dimineaţă, beam pe stomacul gol chestia asta. Am mai luat spirulină şi mi-am refăcut fierul. Am luat vitamina C şi mi-am refăcut tonusul. Am înotat în fiecare zi. Am decis să uit fiecare etapă a chimioterapiei, a cancerului, a bolii, ca să nu intru în sistemul de victimizare“, a mai povestit Rona Hartner.

