Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au divorțat acum 2 ani, dar au ținut secret până acum

În vârstă de 37 de ani, Ileana Lazariuc s-a căsătorit, în vara anului 2009, cu Ion Ion Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Cuplul are doi copii, Alexandru și Nicholas Noah.

Potrivit spynews.ro, Ileana Lazariuc și Țiriac Jr. nu mai formează un cuplu.

”Erau străini unul de celălalt. El avea altă viață, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relația și au decis de comun acord să divorțeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulți și acesta a fost pactul: discreție totală, dovadă că doar apropiații știau de aceste lucruri. Ea nu se poate plânge, are o viață de regină, copiii au de toate”, a declarat o persoană din apropierea celebrului cuplu pentru spynews.ro.

Cei doi au dat o declarație în legătură cu divorțul lor, afirmând că acesta s-a produs în urmă cu doi ani.

„Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate. Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi”, este mesajul publicat de Ţiriac Junior şi Ileana Lazariuc, conform spynews.ro.