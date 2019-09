Alexandra Stan, povestește despre agresiunea de acum 6 ani - VIDEO

În urmă cu 6 ani, imaginile cu Alexandra Stan bătută au şocat întreaga lume. Este prima oară când artista vorbeşte deschis despre cum a trecut peste acest episod. Terapia i-a deschis orizontul şi a ajutat-o să privească în profunzime.

Alexandra povestește că a avut o copilărie frumoasă, bucurându-se de mare și plajă, în mijlocul unei familii cu o situație financiară foarte bună, cu un tată drăgăstos, atent și iubitor, plecat însă prea mult timp de acasă din cauza serviciului.

Pe când Alexandra avea 16 ani, tatăl ei s-a îmbolnăvit brusc. Cam în aceeaşi perioadă, firma administrată de mama ei a început să aibă probleme financiare. Datoare şi covârşită de cheltuieli pentru investigaţii medicale, familia Stan s-a văzut, în cele din urmă nevoită, să-şi vândă casa. S-au mutat într-o localitate de lângă Constanța, sora cea mare a cântăreței şi-a luat serviciu, iar mama avea să plece la muncă în Italia.

La 18 ani, a urcat pe scena festivalului Mamaia, unde ai mulți impresari au remarcat-o şi i-au bătut la uşă. A semnat însă cu doi agenți foarte tineri, și ei la început de drum.

Pe toţi i-a surprins amploarea pe care a luat-o cariera ei încă de la prima piesă. Mr. Saxobeat a bătut recordurile de vânzări şi a dus-o pe Alexandra la acelaşi nivel cu Madonna sau Lady Gaga.

Banii au venit nesperat de repede, iar Alexandra a început să-şi ajute familia. Însă lucrurile s-au complicat rapid și relația cu Marcel, impresarul Alexandrei, a devenit un calvar.

În iunie 2013, Alexandra şi Marcel s-au contrat dur, după ce cântăreaţa şi-ar fi cerut drepturile. A fost debutul acelui episod care a făcut înconjurul lumii.

Alexandra Stan: „A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii.

Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, „hai gata calmează-te”, nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea „că e ok, ne descurcăm”. Și poliţistul i-a zis „cum adică e ok?”, fata asta e plină de sânge, cum e ok? Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public.”, povestește Alexandra, conform Stirileprotv.ro.

Alexandra a ales să vorbească, și-a scos certificat medico-legal şi a depus plângere penală, Marcel fiind condamnat la 7 luni cu suspendare pentru șantaj, înșelăciune, tâlhărie și vătămare corporală.

