Andrei Ștefănescu și Antonia s-au căsătorit, în secret, la Sinaia

Andrei Ștefănescu s-a căsătorit sâmbătă, în secret, cu Antonia, femeia alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste și care i-a dăruit un superb băiețel în urmă cu doi ani. Cununia civilă a avut loc în Sinaia, iar în cadrul unui interviu oferit în urmă cu câteva ore, artistul a dezvăluit care este motivul pentru care au ales acest oraș. Întrebat de ce a ținut să se știe despre fericitul eveniment, el a subliniat: “Am vrut să fie ceva doar al nostru”.

Antonia, partenera de viață a lui Andrei Ștefănescu, a strălucit în ziua cununiei civile. Când și-au dat acordul în fața ofițerului de la Starea Civilă, cei doi soți i-au avut alături doar pe nași și pe fiul lor, Ayan, care a ținut aproape tot timpul buchetul miresei, scrie Spynews.ro.

“Nu am avut timp să plâng. Emoția a fost una frumoasă, pentru că ne-am dorit mult timp să se întâmple acest eveniment. A fost o emoție firească, nu ceva stresant. Totul a decurs firesc și chiar rapid”, a mărturisit mireasa Antonia.

“Suntem în Sinaia, am ținut secret total, am vrut să fac departe de București,de toată nebunia, de aceea m-am învoit de la emisiune. Este un oraș special, mi-am petrecut o parte din copilărie aici. Acum o săptămână am împlinit șase ani de relație. Suntem bine și important e că a ieșit momentul foarte bine. Am vrut să fie ceva discret, doar pentru noi", a declarat Andrei Ștefănescu, citat de Spynews.ro.