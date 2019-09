Odă pentru Bogdan - mesajul sfâșietor al mamei lui Bogdan Șeitan, cântărețul care a murit la 31 de ani

Mama lui Bogdan Șeitan, artistul care a murit fulgerător la doar 31 de ani, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook.

”ODA PENTRU BOGDAN

nu e bine sa te intrebi,DE CE? insa eu o sa intreb intodeauna ,de ce el;puiul meu,care pe nimeni nu a deranjat sau suparat? era facut din iubire,dragoste si daruire,nu exista ;"al meu"tot ce avea era ;al nostru UN INGER,BLAND,FRUMOS,CALD care a luat cu el tot ce pretuiam mai mult in viata;insa acum au ramas ceilalti,langa care trebuie sa fiu,am nevoie de putere si rabdareINGERUL MEU;B-G-D,durerea unei mame nu poate fi exprimata si nici spusa;cuvintele sunt prea sarace,mergi in pace;INGER FRUMOS! DUMNEZEU SA TE IERTE( pentru cele gresite si cele nefacute,erai prea tanar,iar daca ceva a fost.......................fara voie sau stiinta!

DUMNEZEU SA-L IERTE! acum e in grija ta DOAMNE ajuta-l sa aiva liniste si pace;de acum TU ESTI INGERUL NOSTRU stim ODA PENTRU EIUL MEU;INGERUL BOGDAN! ca o sa ne veghezi si o sa ne porti de grija,la fel cum ai facut-o si aici.MAMA SI BUNICII cine doreste sa -si i-a ramas bun ;sambata la ora 11:30 la biserica din piata ,va ramane timp de o ora,la 1 2 are loc inmormantarea la noul cimitir din slobozia,asteptam pe toti cei care l-au pretuit ca de cunoscut.................cred ca l-au cunoscut destui.INGER DRAG PE PAMANT,ieri;11 /09/2019.inima ne-ai frant e gol in urma ta,cine ne va mangaia? ramane sora ta cu puiul ei micut si sotul ei dragut,care la capatai ti-au stat; 3 zile s-au rugat si apoi sufletul l-ai sfaramat,te asteptau la usa frumos, ca o papusa dar a iesit un medic barbos si ne-a intors LUMEA PE DOS. AMIN! VESNIC VEI TRAI IN INIMILE NOASTRE!”