Dan Negru înjură guvernanții pe Facebook: ”Un plin de motorină în România costă cât un zbor în Dubai”

Cunoscut ca fiind un tip chibzuit, deși câștigă foarte bine din televiziune, Dan Negru a postat pe Facebook o comparație între un plin de motorină făcut în România și un zbor de câteva mii de km cu avionul.

Postarea lui Dan Negru pe Facebook:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

”Am făcut un plin normal de motorină (50 l) si m-a costat 335 de Ron.

Si am găsit un zbor cu avionul până-n Dubai care costă 329 RON.Un plin de motorină in România costă cât un zbor in Dubai.

De asta zic, #tuvăngură”