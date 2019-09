Acuzat că ar fi agresat-o pe Bianca Drăgușanu într-o parcare din București, Alex Bodi spune: "Era obosită, o dureau picioarele. Eu voiam să o iau în braţe" - VIDEO

În jurul orei 23.30 Bianca Drăgușanu și Alex Bodi ies din restaurantul de fițe și se îndreaptă agitați spre parcarea localului. Acolo milionarul Alex Bodi o strânge de gât și o lovește pe soția lui. Ea încearcă să riposteze și se ține de gâtul lui.

Potrivit cancan.ro, se pare că cearta a început de la o discuție pe Whatsapp a Biancăi. Alex Bodi ar fi văzut acea conversație cu o anumită persoană și i-ar fi cerut socoteală. De aici lucrurile au degenerat și până la agresiune a fost doar un pas. Milionarului nu i-a mai păsat că se aflau în văzul lumii și nu și-a putut controla nervii.

Alex Bodi a făcut declarații cu privire la acest subiect, conform spynews.ro. „Nu ştiu de unde sunt aberaţiile astea, dar sunt foarte exagerate. De unde au inventat că am strâns-o de gât? Era obosită, o dureau picioarele, la 8 dimineaţa se trezeşte să-şi schimbe buletinul, prietena ei trebuia să plece la aeroport dimineaţă. Din contră, eu voiam să o iau în braţe. De ce nu au povestit că am luat-o în braţe până la maşină? O să iau avocat şi o să plătească fiecare pentru lucrurile astea. Sunt supus unor acuzaţii care mi se par penibile. Sunt acuzaţii nefondate. Nu există să-i iau eu telefonul, era totul ok, eram cu prietenii noştri. Când am ieşit s-a văzut că am ieşit normal”,a declarat soțul Biancăi Drăgușanu.