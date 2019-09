Scandal la un eveniment cultural internațional organizat în Ploiești

Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Ploiești a scos la iveală un conflict organizatoric între conducerea Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești și artistul Eugen Petri, reprezentantul artiștilor participanți la acest eveniment cultural internațional.

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Sculptori de talie internațională, umiliți la Ploiești. „Am fost lăsați fără apă când a fost canicula mai mare, directorul Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești a respins acuzațiile printr-un punct de vedere publicat AICI.

Acuzațiile formulate de reprezentantul Primăriei Ploiești au fost demontate, punctual, de artistul respectiv într- adresă transmisă redacției noastre:

Apa s-a primit in primele zile de la hotel Central ½ l /persoana si de la Parcul Vest 20 l apa la dozator, cantitate insuficienta in conditii de canicula si care se termina cam dupa masa de pranz. abia din 31 aug, in urma rapoartelor mele s-a adus apa suficienta. In data de 28 aug, 2 sculptori au avut probleme de sanatate din pricina lipsei apei, iar atunci cand s-a adus apa, aceasta era carbozeificata, nesuportata de artisti; au preferat sa bea apa de la chiuveta decat apa acida! Da, fructe s-au adus in urma sesizarilor repetate, in 3 zile (probabil 3, 5 si 7 sept)

Desi am fost 10 sculptori, pentru care trebuiau amplasate 10 corturi, s-au adus in prima etapa 4 corturi, dintre care unul f mare 6/4/3/fara ancorele necesare (in data de 23 aug ). Acestea au fost montate de catre muncitorii de la parc, in atributiile carora nicidecum nu intra asa ceva. Apoi s-au mai adus 3 corturi deteriorate din care administratia parcului Vest a carpit doua. Cel mare, cu care se mandreste directorul casei de cultura, este impropriu pentru astfel de activitate . Are scheletul numai din segmente, imbinate prost si la primul vant mai puternic a fost dat peste cap. Era absolut inutil sa il repui pe pozitie, vantul l-ar fi spulberat din nou, fara ancore. Urmatoarea zi s-au adus ancorele, dar si asa vantul l-a spulberat. Iar activitatea coordonatorului tehnic voluntar si sculptor in acelasi timp, este sa lucreze la sculptura lui . Nicidecum sa intinda corturile, sa asambleze elementele imprastiate de vant, ori sa le depoziteze, lucru care trebuia facut si intretinut de muncitorii necalificati prevazuti in regulament. De aceste materiale Casa de cultura trebuia sa se intereseze cu saptamani bune inainte, nu in momentul in care a venit marmura, (si aceasta cu o saptamana mai tarziu). Nu am vazut nici un muncitor care sa efectueze munca necalificata in zona taberei!

S-a gasit ca solutie alternativa la lipsa corturilor, aducerea a 3 umbrele, dintre care una a fost rupta de vant imediat, iar celelalte 2 aveau panza rupta. Au ramas asadar valabile 4 corturi si 2 umbrele, ceilalti au lucrat in plin soare, pe canicula de 33 grade la umbra. Ba nu, gresesc, s-au mai adus niste rogojini din care artistii au improvizat umbrare mobile. ACESTE CONDITII MINIMALE DE LUCRU IN RESPECT PENTRU NISTRE TRUDITORI LA PIATRA ZI LUMINA, NICI NU SE PUNEA PROBLEMA SA NU FIE ASIGURATE! De aceea suntem umiliti!

Da, ca sculptor Eugen Petri e remunerat cu suma de 10 000 lei brut. Da, in toate taberele pe care le-a coordonat a primit suma de 1500 euro net, (ca si coordonator tehnic, fara comisar de tabara ), fara sa aibe atatea atributiuni si indatoriri pe care si le-a asumat la Ploiesti, numai ca sa mearga lucrurile bine.

Copiez din regulament care sunt atributiunile coordonatorului tehnic (introduse in regulament dupa batalii indelungi, la data de 29 august ), in balanta cu indatoririle comisarului de tabara.

Orice om de bun simt poate face o evaluare. Pentru aceste atributiuni mentionate, comisarul de tabara, care este si muzeograf la Muzeul Judetean de Arta Ploiesti (cu norma intreaga), in fuga pe la tabara si in fuga pe la muzeu, primeste 6000 lei, iar coordonatorul de tabara, care este permanent in mijlocul activitatii si raspunde la orice solicitare, nu numai de natura tehnica, primeste 2000 lei.

Din tot bugetul alocat, initial suma de 30 000lei s-a distribuit in mod egal intre comisar, coordonator si realizarea filmului pt tabara, cate 10 000lei de fiecare. La asa zisa negociere din data de 14 aug, s-a votat rapid suma de 21 000 lei pt film, suma de 6000 lei pt comisar si 2000 lei pt coordonator, fara ca acestuia din urma sa I se dea cuvantul, sa isi sustina pozitia, sa se discute indatoririle lui. Primii doi au semnat imediat contractele, coordonatorul (Petri Eugen) a facut contestatie si abia in 9 sept s-a reunit comisia pentru solutionarea acesteia . Comisia, in persoana d-nei Stanciu Marilena Sef al comisiei de cultura a Consiliului Local, a spus ca <eu nu sunt de accord, vreau sa dorm linistita pe perna mea> . Mentionez ca in calitatea pe care o are d-na Stanciu, nu a venit NICIODATA sa vada unde e tabara de sculptura, cum se intampla lucrurile acolo . Si nici dl Pruna.

De asemeni d-lui Petri i se scoate in fata faptul ca, ca si sculptor, beneficiaza de masa ca toti ceilalti artisti. Bugetul a fost facut pt 10 artisti, cu masa si cazare. Petri Eugen doarme si se spala acasa, dar beneficiaza de masa de pranz si seara, in mod firesc ca si sculptor. Insa mereu I se adduce in prim plan costul acestor mese , de 4000 lei

In alta ordine de idei, materialele, uneltele, sculele profesionale pe care le-a adus Petri Eugen, procurate cu dificultate din strainatate sau de la specialisti, per total insumeaza aprox 12800 euro = 60 000 lei

Aceasta este <smulgerea> din bugetul Casei de Cultura de care vorbea dl director.

Dl director al Casei de Cultura adduce eronat in discutie cuvintele d-lui Petri. Ajut, daca mi se dau cat mai multi bani!. Daca ar fi fost sa fie asa, nici nu ridica nici un deget, tabara nu s-ar fi desfasurat fara aportul lui! Din pacate nimeni de la casa de cultura, de la Comisia de Cultura a Consiliului Local si nici comisarul de tabara nu au evaluat si nu au apreciat efortul facut de Eugen Petri. Ba, din potriva, au tinut totul intr-un stress si o umilinta de neconceput pentru un om de asa mare valoare. As mai putea enumera inca 3 mari organizatori de tabare de sculptura, niciunul neorganizand si in afara tarii vreun eveniment de asa anvergura. Este singurul membru ISSA si unul din doi membrii ARBS-UK. Cum poti spune ca vrea cat mai multi bani pentru asta? El a cerut 8000 lei , o suma modica, ca sa se desfasoare tabara. O suma care sa ii dea si demnitatea lui. Un cioplitor a fost remunerat cu 3500 lei net pt o saptamana de lucru. Cum sa se compare?

In aceste conditii, cu un asa mare effort depus , cu un stress teribil, cand mereu I se cereau lucruri, I se imputau lucruri, nu a semnat, nu are semnat nici un contract! Probabil ca pentru dl Director va fi o bucurie. Mai beneficiaza de 2000lei la masa impartelii.

In ceea ce priveste selectia artistilor, s-au completat fisele de inscriere ale sculptorilor, dar 3 dintre ei nu au trimis in timp toate documentele. La prezentarea facuta in vederea selectarii proiectelor, toate documentele celor 7 artisti, din prima etapa, au fost integral complete. In etapa a doua pentru selectia celorlalti 3 sculptori, Petri Eugen a fost participant selectat intr-un simpozion international in Franta, lucru pe care l-a anuntat inca din luna aprilie. Oricum, sculptorii au trimis documentele pe adresa casei de cultura, materialul exista, trebuia numai ordonat si clasificat. Si nu a avut nici o obligatie contractuala, lucru mentionat de dl director in email <Dl director va solicita sa prezentati contract semnat care sa ateste calitatea de coordinator tehnic>

Referitor la necesarul tehnic lista a fost intocmita din timp, in 9 mai 2019, odata cu devizul. Dl Petri nu a revenit asupra ei intrucat dl director i-ai transmis scris ca <pana la semnarea contractului lipseste calitatea oficiala contractuala in raport cu institutia noastra> Totusi, in jurul datei de 19 august, cand, in sfarsit, s-a facut comanda pentru marmura ( tabara deschizandu-se in 18 august!), dl Petri a informat verbal pe dl director de lipsa a 4 suporti de lemn. Tot verbal dumnealui a spus ca nu are de unde procura, dar ii luam pe cei de sub lucrarile de anul trecut, care nu au fost inca montate pe pozitiile lor. Din pacate, soferul camionului care ar fi trebuit sa transporte sculpturile respective, fiind tratat cu aroganta de catre dl director, a refuzat sa ii mai faca acest serviciu. S-a ajuns astfel la situatia in care ‘lipseau’ cei 4 suporti.

Pregatirea zonei de lucru s-a facut sub semnul acelorlasi auspicii, adica lipsa unor atributii clare; dl. Petri nu avea calitatea de a discuta cu ceilalti parteneri. Mai mult dl Petri nu a cerut de la casa de cultura nimic, ci numai a RAPORTAT aproape zilnic, Casei de Cultura ILC si viceprimarului Pana George, situatia inacceptabila de la fata locului.

Intoarcerea blocurilor s-a facut cu sufe textile ( chingi) necorespunzatoare greutatii marmurei si uzate; din acest motiv una dintre ele s-a rupt. In devizul din luna mai Petri Eugen a mentionat procurarea de sufe (chingi) cu inel, de calitate corespunzatoare tonajului.

Referitor la unelte dl. Petri a sustinut intotdeauna sa nu se inchirieze, deoarece aceasta costa f mult pe ora sau zi, mai ales ca nu se stie cat de uzate sunt, fiind putin probabil sa reziste la o functionare de 8 ore/zi, timp de 25 zile.

Sigur, dl Petri a mers singur in cariera, era o problema tehnica in care numai el era abilitat. Ceilalti ( directorul casei de cultura si comisarul) ar fi fost inutili, doar consumau bani pt drum, hotel, masa. Si asa bugetul era deficitar!

Dl Petri a fost umilit de catre dl director in fata sculptorilor straini invocand motive financiare .

Toate cele relatate mai sus se pot proba cu rapoartele scrise, foto si inregistrari audio. De asemeni si sculptorii pot fi intervievati in legatura cu cele mentionate. Si inca se mai pot scrie. Cuvantul care ma defineste acum e urat.