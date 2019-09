Cătălin Botezatu, după operația din Turcia: „Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul”

Cătălin Botezatu a fost operat în Turcia după ce medicii i-au depistat o tumoră la colon, extinsă de la apendice. Creatorul de modă a vorbit la TV despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o.

„Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul. Nu credeam că pot avea niște dureri atât de mari. Nu știu cum sunt alte operații, dar eu n-am avut niciodată așa dureri, medicii mi-au spus că trebuie să stau cuminte. După ce m-am trezit a fost o durere groaznică pentru că s-a dus anestezia. Am ajuns pe masa de operație a unui spital din Turcia.

În primăvară au fost primele semne, aveam o durere care se mișca de colo-colo. Nu i-am dat prea mare importanță, dar am făcut mai multe analize și am aflat că am nevoie de operație la apendic. De aici mi-au zis că mai am nevoie de o operație, nu mi-am închipuit că voi trece pe lângă moarte”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit spynews.ro.