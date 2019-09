Alina Pușcaș, după ce a devenit mamă pentru a treia oară: „E un haos frumos”

În urmă cu o lună, Alina Pușcaș a născut pentru a treia oară, iar de atunci, viața ei s-a schimbat total. Vedeta a povestit la Antena Stars despre cum a decurs cea de-a treia naștere și cum se descurcă acasă, cu trei copii.

„Naşterea a fost cea mai uşoară dintre cele trei. Abia acum m-am obişnuit, a fost foarte uşoară. Am avut senzaţia că a durat vreo 20 de minute. Nu am luat deloc calmante, am luat doar antiinflamatoare. M-am ridicat după vreo 4-5 ore şi asta a fost. La 5 zile făceam curat, iar la 14 zile jucam în filmul făcut de Vârciu.”, a spus Alina Puşcaş la Agenția Vip, potrivit A1.ro.

„E un haos frumos momentan. Mă pot înţelege cu ei pentru că cea mică doarme foarte mult. În vreo 3-4 luni cred că o să înceapă haosul real. Am ajutor, dar nu e suficient. Ajutor, aceeaşi doamnă bonă, ar fi bine s-o clonez. Momentan e mai simplu pentru că cei mici merg la grădiniţă de dimineaţă până la 17. Practic, suntem ok la faza asta, pe timpul zilei e doar cea mică acasă”, a mai spus vedeta.

Alex şi Melissa, primii doi copii ai cuplului, au reacţionat foarte bine când Iris a fost adusă acasă.

