Liam Gallagher, fost membru Oasis, şi-a anulat în ultimul moment concertul de la Festivalul Fall in Love din Mogoşoaia

Liam Gallagher, fost membru al trupei britanice Oasis, şi-a anulat în ultimul moment concertul pe care trebuia să îl susţină duminică seară, la Festivalul Fall In Love de la Palatul Mogoşoaia, din "motive de securitate legate de scenă", după cum a motivat artistul pe contul său de pe Twitter, scrie Adevarul.ro.

Cu puţin timp înainte de ora la care era programat să susţină recitalul, Liam Gallagher a publicat pe Twitter următorul mesaj: "Din motive de securitate legate de scenă, am fost sfătuiţi să nu concertăm la festivalul Fall in Love din seara asta. Sunt extrem de supărat că am venit până aici şi nu putem cânta pentru voi, dar siguranţa este pe primul loc".

Liam Gallagher urma să cânte pentru prima dată în România la Fall in Love Festival.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

"Din cauza unor probleme tehnice legate de festival, Liam Gallagher nu va cânta la Festivalul Fall in Love în seara aceasta. Promotorul va încerca să stabilească o nouă dată pentru întoarcerea lui Liam, iar detaliile despre bilete vor fi disponibile în următoarele câteva zile", a fost şi mesajul difuzat de organizatorii evenimentului cu puţin timp înainte de ora programată pentru recitalul lui Gallagher.

Festivalul Fall in Love s-a aflat anul acesta la prima ediţie şi a avut loc sâmbătă şi duminică, la palatul Mogoşoaia. Kaiser Chiefs, Disclosure, Kovacs, Underworld, De La Soul s-au numărat printre artiştii invitaţi la eveniment, care a fost organizat de Alive.

citește mai multe pe Adevarul.ro